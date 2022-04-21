مسودة “لائحة مواجهة الحظر” على طاولة الحكومة الایرانیة

قدمت الدائرة القانونية بالرئاسة الايرانية مسودة “لائحة مواجهة الحظر” للحكومة لمناقشة والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وقدمت الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية هذه اللائحة “في سياق مواجهة الحظر الدولي والخارجي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وحماية ضحايا الحظر وخفض تداعياته على المجتمع”.

وتم اعداد وصياغة اللائحة المذكورة بعد اجراء الدراسات ذات الصلة وعقد العديد من الجلسات الفنية من قبل الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية في سياق تحقيق الاهداف المشار اليها وجرى السعي فيها لتحديد اطار الاجراءات المضادة للسلوكيات الدولية المناقضة للقوانين، وذلك بغية اجهاض تداعيات الحظر في التجارة الخارجية وحماية الراعيا الايرانيين المتضررين من الحظر.

وتمضي المسودة الآن مرحلة الدراسة في اللجنة السياسية والدفاعية في الحكومة.

المصدر: فارس