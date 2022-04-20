مياه الجنوب: تنظيف أحواض وبرك تجميع المياه في محطة الطيبة لإعادة الضخ منها

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه “بعد انتهاء فصل الشتاء، ونتيجة لتراكم الاوساخ والرمال التي جرفها نهر الليطاني معه، وفي اطار الاستعدادات لاعادة الضخ من محطة النهر، قامت فرق الاشغال التابعة للمؤسسة بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل بتنظيف أحواض وبرك تجميع المياه في محطة الطيبة (النهر) من الترسبات الترابية والاوساخ التي حملتها مياهه في جريانها من على ضفافه وما رمي فيه من مخلفات ونفايات”.

وأشارت إلى أن “اتحاد بلديات جبل عامل وضع آلياته وفرق عمله بتصرف المؤسسة في اي وقت لمعالجة اي طارئ والمساهمة في تنظيف مجرى النهر والاحواض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام