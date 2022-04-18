اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2022 - 23:18

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل (وكالة يونيوز)

منذ 9 mins 18 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة