بشارة الأسمر: لمعالجة ملف الطحين جذريا لان ثورة الرغيف لن ترحم أحدا

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “المسؤولين الى معالجة ملف الطحين جذريا بعيدا من التجاذبات”، ولفت الى أن “ثورة الرغيف لن ترحم أحدا وقد تؤدي الى اضطرابات أمنية وسياسية تلقي بظلالها على الاستحقاقات الدستورية المقبلة”.

ورأى الأسمر أن “الأزمات المتكررة في هذا القطاع تدل على أن هناك شيئا يجرى التحضير له وقد يكون رفع الدعم عن رغيف الفقراء أو عن جزء من مشتقات الطحين التي تستعمل في غير محلها”، وشدد على “ضرورة فضح المرتكبين والمتورطين واستيراد القمح وتأمين وصوله الى لبنان، بالتعاون مع المطاحن أو بصورة منفردة وبتحديد تجار الطحين والكميات المسلمة أصولا وقانونا الى الأفران بحسب الحاجة منعا للاحتكار والتهريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام