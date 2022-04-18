شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يُمعن في احتجاز سفن الوقود

أكد الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل “إمعان تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد تفتيشها”.

وأشار المتوكل إلى أن “هدف تحالف العدوان من احتجاز سفن الديزل المرتبطة بالقطاعات الخدمية كالصحة والمياه والكهرباء ونقل السلع الغذائية أن تظل تكلفة هذه الخدمات مرتفعة على المواطن وخاصة في شهر رمضان”، وأكد أن “الأمم المتحدة لم تضع حداً لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها”.

ولفت المتوكل إلى أنه “ما تزال هناك سفينتي ديزل محتجزة في منطقة احتجاز التحالف قبالة سواحل جيزان بحملة إجمالية 59 ألفا و976 طن ولفترات متفاوتة بلغت لأولى السفن 12 يوما”.

المصدر: موقع انصار الله