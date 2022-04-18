إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 07:26

إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين

منذ 31 mins 18 April، 2022
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