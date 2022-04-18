النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأعرب الوزير الايراني عن مساندة الجمهورية الاسلامية للشعب الفلسطيني، معبراً عن بالغ اعتزاز قيادة الجمهورية الاسلامية بالتضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني والمقاومة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى.

بدوره، أكد النخالة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته المقدسة في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه ومقدساته.

وشكر النخالة الجمهورية الاسلامية على مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم