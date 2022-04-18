النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2022 - 07:24

النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني

منذ 32 mins 18 April، 2022
زياد النخالة
عربي وإقليمي - فلسطين

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأعرب الوزير الايراني عن مساندة الجمهورية الاسلامية للشعب الفلسطيني، معبراً عن بالغ اعتزاز قيادة الجمهورية الاسلامية بالتضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني والمقاومة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى.

بدوره، أكد النخالة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته المقدسة في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه ومقدساته.

وشكر النخالة الجمهورية الاسلامية على مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة