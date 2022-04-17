خريس: نحن امام مؤامرة شرسة تستهدف المقاومة وبيئتها

قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس الاحد ” إننا امام مؤامرة شرسة تستهدف مقاومتنا وبيئتها حيث باتت اللوائح الانتخابية التي تعلن تحت عنوان واحد الا وهو حياد لبنان بمعنى يأخذ لبنان كل شيء مقابل التطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

وسأل خريس “كيف نقبل بالتطبيع ونحن من مدرسة الامام الحسين ومدرسة الإمام موسى الصدر الذي قال ان اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام؟”، وأكد “لن نطبع حتى ولو طبع العالم كله”، وتابع “لا يمكن ان ننسى تاريخنا وتضحياتنا في سبيل تحرير الجنوب وهذا شرف نعتز به ونفتخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام