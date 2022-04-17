الحركة الأسيرة: في يوم الأسير الفلسطيني .. تحية للمقاومة التي تعمل على حرية أسرانا

وجهت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، التحية إلى فصائل المقاومة التي أنجزت صفقة وفاء الأحرار السابقة، والتي سعت -ولا زالت تسعى- لعقد صفقة أخرى تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي” تمر علينا اليوم ذكرى عظيمة (ذكرى يوم الأسير) التي توافق السابع عشر من نيسان من كل عام، تمر هذه الذكرى علينا هذا العام في ظل ظروفٍ استثنائية، حيث تتزامن مع العدوان الغاشم الذي يشنه الكيان الصهيوني على مسرى رسول الله، تأتي علينا هذه الذكرى وشعبنا البطل يسجل أسمى آيات التضحية والفداء في سبيل أعظم وأشرف قضية في هذا الزمان، تمر هذه الذكرى والأسرى يحترقون شوقًا للالتحاق بأبناء شعبهم للمشاركة في معركة الدفاع عن الأقصى ومعركة التحرير الحتمي الذي بات قريبًا بإذن الله”.

وأضافت “هذه المناسبة التي تجسدت في تاريخ شعبنا تأتي تحت عنوان من عناوين الوفاء من أبناء هذا الشعب لأسراه داخل السجون، حيث تمثل ذكرى يوم الأسير تذكير لشعبنا وأمتنا بأن حرية الأسرى أمانة في أعناقهم، وتأتي الذكرى هذا العام بعد سلسلة من المعارك التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة محاولات إدارة السجون التغول على حقوقنا الأساسية بعد نفق الحرية، والذي شكل مرحلة من مراحل الانتصار الفلسطيني على منظومة الأمن الصهيونية”.

وأبرقت الحركة الأسيرة بالتحية إلى شعبنا المرابط في أقصاه دفاعًا عن شرفه وشرف الأمة، وصونًا لكرامة الأمة جمعاء، داعية جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل -وبكل قواه- للالتحام صفًا واحدًا دفاعًا عن أطهر بقعة في وطننا المبارك الحبيب.

وترحمت على شهدائنا الأطهار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض جنين والقدس وبيت لحم وتل الربيع والخضيرة والنقب، ليجسدوا بها خارطة الوطن الحقيقية، كما وجهت التحية في هذه الذكرى إلى كل المؤسسات واللجان الوطنية التي وقفت -ولا زالت تقف- دفاعًا عن حقنا في الحرية، ودفاعًا عن حقوق عوائلنا بالعيش بكرامة.

المصدر: وكالة شهاب