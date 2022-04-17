المتطرفون الصهاينة ينفذون الاقتحامات على مرأى العالم.. وقواته تحاصر وتعربد وتصيب 10 مقدسيين بينهم 3 خطيرة

أصيب عدد من المصلين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاحد 17/4/2022، المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة ما يسمى عيد الفصح العبري.

وافادت جمعية لهلال الاحمر الفلسطيني بالقدس بأن طواقمها تعاملت مع ٩ اصابات خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين بمنطقة باب الاسباط احد ابواب المسجد الاقصى.

واضافت أنه نقل ٣ اصابات منهم للمستشفى ، وصفت إصابتهم بالخطيرة .

وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين فيه والمرابطين في باحاته، واعتقلت ثلاثة شبان، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

واعتدت تلك القوات الاحتلال على النساء على أبواب مصلى قبة الصخرة، وأجبرت المصلين على الدخول الى المصليات وأغلقت أبوابها عليهم، كما ضيقت على موظفي الأوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة أماكنهم.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الاقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في رحاب المسجد، لمناسبة عيد الفصح العبري.

المصدر: فلسطين اليوم