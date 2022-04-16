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April 16 2022 - 14:02

الشرطة العراقية تقبض على “قيادي في داعش” قرب بغداد

منذ 4 mins 16 April، 2022
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية السبت، إلقاء القبض على “قيادي في تنظيم داعش” على طريق مطار بغداد الدولي. وذكرت في بيان صحفي “من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الأول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب”.

وأضافت، أن “الإرهابي تسلم مناصب في عصابات داعش الإرهابية، وعمل ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة، قاطع الجزيرة، وعمل أيضا إداريا في ديوان الجند”. وأشارت قيادة الشرطة الاتحادية إلى “تسليم الإرهابي للجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

المصدر: روسيا اليوم

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