قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن معظم المعتقلين من المسجد الأقصى (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2022 - 02:20

قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن معظم المعتقلين من المسجد الأقصى (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 16 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة