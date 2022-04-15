الدفاع الروسية: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات أو تخريب على أراضينا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 11:16

الدفاع الروسية: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات أو تخريب على أراضينا (روسيا اليوم)

منذ 19 mins 15 April، 2022
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