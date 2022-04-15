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April 15 2022 - 07:08

طائرة لوزارة الدفاع الروسية تجلي 10 أطفال روس من سوريا

منذ 2 ساعة 15 April، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أعلن المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل الروسية عن إعادة 10 أطفال روس من سوريا، كانوا في مخيم روج للنازحين.

وهبطت طائرة للقوات الجوية الفضائية الروسية، على متنها الأطفال في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو ليلة الخميس.

وأوضح المكتب الصحفي أن موظفي جهاز المفوضة لحقوق الطفل أعادوا إلى روسيا 6 أولاد و4 بنات، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة.

ومن المتوقع أن يخضع الأطفال للفحوصات الطبية بموسكو، ثم سيتم نقلهم إلى أهاليهم أو عائلاتهم الجديدة بمختلف المناطق الروسية.

وأكدت مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا أن العمل على البحث عن الأطفال الروس وإعادتهم إلى الوطن مستمر.

يذكر أن عملية إعادة الأطفال الروس الذين توجه آباؤهم وأمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، بما فيها جماعات إرهابية مثل “داعش” وغيره، مستمرة منذ عام 2017.

وفي شباط/فبراير الماضي عاد إلى روسيا 14 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، كان 5 منهم في دمشق و9 في مخيمات النازحين شرقي الفرات.

المصدر: وكالات

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