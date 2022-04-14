كيف يبدو المشهد الانتخابي في محافظة بعلبك الهرمل؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2022 - 19:38

كيف يبدو المشهد الانتخابي في محافظة بعلبك الهرمل؟

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
تقارير مصورة - لبنان

المشهد الانتخابي في محافظة بعلبك الهرمل قبل شهر من الانتخابات في هذا التقرير.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة