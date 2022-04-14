حرس الحدود في بيلاروس يسقط طائرة بدون طيار من نوع كوادروكوبتر قادمة من الجانب الليتواني

أفادت لجنة حرس الحدود في بيلاروس، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة بدون طيار من نوع كوادروكوبتر على الحدود متجهة إلى الجمهورية من الجانب الليتواني.

وجاء في بيان اللجنة على قناة التلغرام: “تم إسقاط طائرة بدون طيار على الحدود البيلاروسية الليتوانية”.

وأضاف البيان أنه “أثناء أداء الواجب، لاحظت إحدى الدوريات الحدودية مروحية رباعية- كوادروكوبتر، متجهة من الجانب الليتواني إلى أراضي جمهورية بيلاروس. ومن أجل منع انتهاك المجال الجوي وتحييد الأنشطة غير القانونية، فتح حرس الحدود النار على هدف جوي. ونتيجة لذلك، تم إسقاط المروحية الرباعية “.

وتمت الإشارة إلى أن الحادث وقع مساء يوم أمس 13 نيسان/أبريل على الحدود مع ليتوانيا.

المصدر: سبوتنيك