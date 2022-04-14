مراسل المنار: جيش العدو ينفذ سلسلة تدريبات داخل المنطقة المحتلة مقابل عيترون حتى ميس الجبل يتخلل ذلك صفارات إنذار محدودة وإطلاق عدد من القنابل المضيئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2022 - 02:52

مراسل المنار: جيش العدو ينفذ سلسلة تدريبات داخل المنطقة المحتلة مقابل عيترون حتى ميس الجبل يتخلل ذلك صفارات إنذار محدودة وإطلاق عدد من القنابل المضيئة

منذ 6 mins 14 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة