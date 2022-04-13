روسيا تفرض عقوبات ضد 87 برلمانيا كنديا في إطار المعاملة بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد 87 برلمانيا كنديا. وجاء في بيان الخارجية الروسية: “نظرا لقرار السلطات الكندية، في 24 آذار/مارس إدراج جميع أعضاء مجلس الاتحاد الروسي ضمن “القائمة السوداء”، والتي تتضمن قيودا، بما في ذلك حظر دخول البلاد، يتم اتخاذ تدابير مضادة على أساس المعاملة بالمثل ضد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين في البرلمان الكندي”.

وتابع البيان: “يتم إدراج هؤلاء الأشخاص بشكل دائم في “قائمة الحظر” الروسية ردًا على الخطوات العدائية التي اتخذتها أوتاوا، والتي تحاول، أن تكون في طليعة مسار “روسوفوبيا” – رهاب الروس، الذي تنتهجه الإدارة الأميركية الحالية”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن فرض عقوباتٍ شخصيةٍ على رئيس الوزراء الكندي، ووزيري الخارجية والدفاع، وأغلبية نواب مجلس العموم في البرلمان الكندي. وأشارت إلى أن “العقوبات على المسؤولين الكنديين فرضت ردا على الأعمال العدائية ضد روسيا، وعلى مبدأ (الرد بالمثل)”. وأوضحت” أن أي إجراءات غير ودية من كندا ستتلقى حتما استجابة متناسقة وحاسمة من موسكو”.

وكان رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، أعلن عن إضافة 160 عضواً في مجلس الاتحاد الروسي، إلى قائمة المسؤولين الروس المشمولين بعقوبات كندية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك