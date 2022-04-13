الخارجية الروسية: لا إمداد كييف بالأسلحة ولا التخويف ولا شيء يمكنه منع تحقيق أهداف وغايات العملية الخاصة لحماية دونباس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 18:50

الخارجية الروسية: لا إمداد كييف بالأسلحة ولا التخويف ولا شيء يمكنه منع تحقيق أهداف وغايات العملية الخاصة لحماية دونباس

منذ 1 ساعة 13 April، 2022
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