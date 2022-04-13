الاساتذة المتعاقدون بالجامعة اللبنانية: دقت ساعة الحقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 11:40

الاساتذة المتعاقدون بالجامعة اللبنانية: دقت ساعة الحقيقة

منذ 47 mins 13 April، 2022
الجامعة اللبنانية
لبنان

رأت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية في بيان لها الاربعاء أن “ساعة الحقيقة دقت”.

وقالت اللجنة “ها هي الجامعة اللبنانية تلفظ  انفاسها الأخيرة وسط تقاذف السلطة للمسؤولية عن هذه المأساة”، واضافت “فلتعلن كل الكتل النيابية  موقفها بصراحة وحزم، وليتضح من مع انقاذ الجامعة ومن ضدها”.

واعتبرت اللجنة ان “كل من يحجم عن القيام بالدور المطلوب لإنقاذ الجامعة في هذا الوقت  بالتحديد، هو بنظرنا متواطئ ومشارك في جريمة التربية والتعليم الكبرى التي هي على وشك ان تحصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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