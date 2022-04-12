إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 10:32

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم (فلسطين اليوم)

منذ 9 mins 12 April، 2022
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