الشرطة الصينية تتعقب مروجي الاشاعات حول كورونا

اعلنت قيادة الشرطة الصينية انه تم تكليف قوى الشرطة بجميع أقسامها تعقّب كل مروجي الاشاعات والاخبار الكاذبة.

وقالت الشرطة في بيان، ان كمية الاخبار الغير صحيحة المتعلقة بشنغهاي وازمة كورونا هناك و التي تم ترويجها تؤدي الى مشاكل مجتمعية ومالية يحاسب عليها القانون، وبالتالي فإن الشرطة رصدت وباشرت تعقب والقاء القبض على جميع المروجين تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة.

وذكرت الشرطة أن الإنترنت ليس مكانا خارج القانون ، وسيتم التعامل مع أي سلوك يروج للشائعات بجدية. وقالت : في الوقت الحاضر ، دخلت الوقاية من الأوبئة ومكافحتها مرحلة حرجة ، ويجب على غالبية مستخدمي الإنترنت الانتباه إلى المعلومات العامة الرسمية ، حتى لا يصدقوا أو ينشروا الشائعات، ويحافظوا بشكل مشترك على النظام الطبيعي للفضاء الإلكتروني.

المصدر: CCTV