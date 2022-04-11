الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة واحدة و330 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و668 حالة تعافٍ، منذ الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري(أي خلال الاسبوع الماضي).

وقالت الوزارة إن “حالة الوفاة سجلت في الضفة، فيما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: 98 إصابة في قطاع غزة، و112 في الضفة الغربية، و120 في مدينة القدس”، وأوضحت أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 162، قطاع غزة 356، مدينة القدس 150″، ولفتت إلى “وجود 14 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي”.

المصدر: فلسطين اليوم