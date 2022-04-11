أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 11-04-2022

البناء

• توقعت مصادر باكستانية أن تكون المرحلة المقبلة في إسلام أباد بعد إسقاط رئيس الحكومة عمران خان مليئة بالاضطرابات السياسية والأمنية لأخذ باكستان نحو الفوضى لإشغال المحور المناوئ لواشنطن في موسكو وبكين وطهران.

• توقعت مصادر سياسية أن يعقب اللقاء السياسي الوطني الذي جمع رئيس تيار المردة ورئيس التيار الوطني الحر على مائدة إفطار الأمين العام لحزب الله لقاءات مماثلة على موائد إفطار مشابهة للسيد حسن نصرالله استعداداً لمرحلة ما بعد الانتخابات وتوحيد الحلفاء.

اللواء

• يستعد سفير لبنان في الرياض للسفر إلى العاصمة السعودية بعد أشهر مملّة أمضاها في بيروت كُرهاً بسبب الأزمة اللبنانية مع المملكة!

• تمرّ علاقات مرجع رسمي مع رئيس تيار سياسي بمرحلة «شهر عسل» على الآخر، رغم الأجواء المغايرة التي يحاول الأول إشاعتها في محيطه السياسي!

• تبحث أوساط بيروتية عن «قطبة» مخفية حالت دون نجاح مساعي توحيد لائحتين في العاصمة تتنافسان على الحصول على أصوات البيئة السياسية عينها!

الجمهورية

• في استطلاع خاص جرى أخيرا في العاصمة الفرنسية تبيّن أن اللبنانيين – الفرنسيين سيصوِّتون إلى جانب عودة إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه بنسبة عالية.

• ألغيت نشاطات إنتخابية في الساعات القليلة الماضية في بعض الدوائر الساخنة.

• يُسجّل عتب كبير على دولة عربية معنية بالوضع اللبناني بسبب دعمها الكبير لحزب في مواجهة أصدقاء آخرين لها.

المصدر: صحف