النخالة للمنار: عمليات القتل اليومي التي يقوم بها العدو لها ثمن.. وقرار غزة في الرد متروك لقوى المقاومة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأحد، أن العدو مستمر في تصعيده ضد الفلسطيني ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليست رد فعل على ممارسات الاحتلال انما هي واجب على كل فلسطيني.

وقال النخالة، في مقابلة مع قناة المنار، إن “الصراع مع العدو الإسرائيلي مفتوح ومستمر”، موضحًا أن العمليات البطولية الأخيرة أكدت قدرة الانسان الفلسطيني بمواجهة الاحتلال بكل شجاعة.

وأضاف أن الفلسطيني لديه خيارات واسعة في مسيرة المقاومة ويستطيع ان يفعل أشياء كثيرة والعمليات الاستشهادية خير دليل، مشدّدًا على أن قرار غزة في الرد على جرائم الاحتلال متروك لقوى المقاومة.

وتابع “يجب أن ان يعلم العدو أن عمليات القتل اليومي التي يقوم بها لها ثمن ويجب أن يكون لها استحقاق”.

المصدر: موقع المنار