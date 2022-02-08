الكرملين: لا وجود لمسارات ملموسة حالياً لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية

أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن الكرملين “لا يمكنه الإعلان بعد أنه تم تلمس المسارات الحقيقية بشأن الضمانات الأمنية”.

بيسكوف وردا على سؤال عما إذا كانت مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قدمت في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس، ستسهم في تلبية مخاوف روسيا الأمنية، قال للصحفيين “فيما يتعلق بالنقاط الأساسية، فإننا للأسف لم نتلق إجابة؛ لذلك، يظل هذا الموضوع مفتوحاً بالمعنى الكامل للكلمة ويظل الأهم بالنسبة لنا”.

وأضاف بيسكوف أن “الرئيس الروسي يقدّر بشدة ويعرب عن امتنانه لماكرون لإيجاد فرصة للحضور إلى موسكو، ومواصلة الحوار مع الرئيس بوتين للبحث عن سبل محتملة للخروج من الوضع”، موضحاً أنه “في الوقت الحالي لا يمكننا التصريح بأنه يجري تلمس أي حلول حقيقية، ونحن حتى الآن لا نشعر بالاستعداد ولا نرى استعداد نظرائنا الغربيين لأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار”.

المصدر: روسيا اليوم