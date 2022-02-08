الجيش: توقيف مروجي مخدرات في منطقتي برج حمود وفرن الشباك

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 7-2-2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود، المواطنين (ب.م) و (ق.ف) لضلوعهما في ترويج المخدرات وحيازتها، وقد ضبطت بحوزتهما كمية منها.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة فرن الشباك السوري (أ.ب) لحيازته كمية من المخدرات وتبين أنه كان يتواصل مع المروجين السوري (ع.ج) وزوجته اللبنانية (ه.أ) في منطقة الشياح قرب كنيسة مار مخايل، حيث تم توقيفهما وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام