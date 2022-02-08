الامام الخامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأضاف السيد الخامنئي خلال اللقاء “أنصح ابناء الشعب الايراني الأعزاء أن يسمعوا نصائح المتخصصين والخبراء في هذا المجال (الوقاية من كورونا) وأن ينفذوا كل ما يراه هؤلاء مناسباً وضرورياً”.

وجرى اللقاء حضوريا في حسينية “الامام الخميني (رض)” مع الالتزام التام بالارشادات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وبمشاركة عدد قليل من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش.