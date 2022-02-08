استمرار مسلسل سرقة شبكات الكهرباء في اقليم الخروب

يستمر مسلسل سرقة شبكات الكهرباء في منطقة اقليم الخروب، وكان آخرها سرقة مخارج محطة اللبان الهوائية العامة في خراج بلدة الدبية، كذلك تم سرقة مخارج محطة الزيدانية رقم 2 الواقعة، ضمن بلدة الرميلة الساحلية.

كما تمت سرقة الشبكة الهوائية العامة للمحطة، الواقعة في منطقة خلة اللوز، ما بين بلدتي دلهون وكترمايا، بالاضافة الى سرقة الشبكة التي تغذي دلهون بالكهرباء، ما دفع مؤسسة كهرباء لبنان الى تزويد دلهون بالكهرباء من مناطق اخرى.

وقد تم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان، حيث بوشرت التحقيقات لملاحقة الفاعلين، وتم توقيف عدد من الأشخاص، الذين كانوا يبيعون كميات من الخطوط النحاسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام