إيران ثالث أكبر منتج لضمادات الفضة النانوية في العالم

تتبوأ ايران المركز الثالث عالميا في صنع ضمادات تحتوي على جزيئات الفضة النانوية ذات الخصائص المضادة للبكتيريا و تلتئم الجروح دون الحاجة إلى استخدام مطهرات أخرى .

ومن بين فوائد الضماد المضاد للبكتيريا “تقليل الألم بسبب الجهد الكهربائي على سطح الجرح دون الحاجة إلى استخدام مطهرات أخرى مثل مرهم البيتادين أو المضادات الحيوية” والتأثيرات المضادة للميكروبات والالتهابات وتسريع التئام الجروح بسبب الإطلاق المستمر لأيونات الفضة وتنتج هذا النوع من الضمادات شركة عماد للأدوية والمستلزمات الطبية.

وتعد هذه الشركة الايرانية ثالث أكبر شركة لتصنيع ضمادات الفضة النانوية في العالم. والضمادة وتطلى بطبقة من بلورات الفضة النانوية ، وهي مغلفة بطريقة الاختزال الكيميائي على شبكة من ألياف النايلون بمرونة عالية جدًا. وتنشط هذه الطبقة بتأثيراتها المضادة للميكروبات والالتهابات عن طريق إطلاق أيونات الفضة ببطء.

وتستخدم الضمادات المضادة للبكتيريا للحروق وجروح مرضى السكر والجروح المهشمة والجروح المزمنة وتقرحات الفراش. المادة الفعالة في هذه الضمادة هي الفضة وهي تؤثر على جميع أنواع البكتيريا موجبة وسالبة الجرام ، والبكتيريا الهوائية ، واللاهوائية ، والجراثيم ، والخمائر ، والفطريات.

تشمل المزايا الأخرى لاستخدام هذا المنتج “راحة المريض وعدم الحاجة إلى الاستبدال المبكر” ، و “المقاومة الميكروبية المنخفضة لهذه الضمادة” ، و “النعومة العالية والمرونة” و “تغيير لون الضمادة عند تغييرها”.

المصدر: وكالة انباء فارس