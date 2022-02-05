شمخاني: لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حقنا في تطوير برنامجنا النووي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني السبت أنه “لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق إيران في تطوير برنامجنا النووي السلمي”. وقال شمخاني، في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر أنه “لا يمكن ارتهان حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية، إلى جانب حماية تلك الانجازات من الشرور، بأي اتفاق”.

وكان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان أكد في تصريح الخميس الماضي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل التوصل الى “اتفاق جيد ومستديم يمكن الاستناد اليه”، خلال المفاوضات الجارية بفيينا.

المصدر: ارنا