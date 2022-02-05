هل ترفع لعبة الشطرنج من معدلات ذكائك؟

أثبتت دراسات حديثة أن لاعبي الشطرنج يظهرون ، في المتوسط ، قدرة معرفية أعلى مقارنة باللاعبين غير الشطرنجيين.

وقد ثبت أيضًا أن المهارات اللازمة للعب الشطرنج مرتبطة بعدة مقاييس ترتبط بالذكاء، مثل التفكير الانسيابي والذاكرة وسرعة المعالجة.

فوائد للشطرنج لا يمكن إنكارها حيث يجعلك الشطرنج أكثر إبداعًا فلعبة الشطرنج لعبة مميزة جدا.

هؤلاء الذين يلعبون الشطرنج يتمتعون بذاكرة أفضل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، لذلك هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر من الآخرين، فاللاعب لا بد أن يتذكر قواعد اللعبة المعقدة.

المصدر: قناة العالم