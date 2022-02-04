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February 4 2022 - 18:26

الحلبي رحب بقرار رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بالعودة إلى التدريس

منذ 21 mins 4 February، 2022
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

رحب وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الجمعة بقرار رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بالعودة إلى التدريس.

واعتبر الحلبي أن “هذا الأمر يسهم في شكل كبير في عودة الانتظام إلى السنة الدراسية”، وحيا “رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، على اتخاذهما القرار سابقا بالتعليم في المدارس الرسمية والمعاهد الفنية”.

ودعا الحلبي “لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي في المدارس والثانويات والمهنيات إلى الانضمام إلى زملائهم في المدارس، من أجل إنقاذ العام الدراسي والتحضير للامتحانات الرسمية”.

من جهة ثانية، أعطى الحلبي توجيهاته للادارة لكي يتم الدفع المنتظم للمتعاقدين بكل مسمياتهم وللعاملين في المدارس شهريا، وبالتالي إعداد الإجراءات الإدارية لهذه الغاية، كما كلف الإدارة إنهاء الإجراءات لدفع التسعين دولار للجميع بصورة شهرية أيضا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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