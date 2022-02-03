خطوات تصعيدية جديدة للأسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي

أعلن الأسرى الإداريون في معتقلات العدو الإسرائيلي الخميس عن خطوات تصعيدية جديدة في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وقرر الأسرى الإداريون مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات العدو التابعين لجهاز “الشاباك”، وذلك كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل شهر من مقاطعة المحاكم.

ولفتت لجنة إعلام الاسرى الى أنه” في حال أجبرت إدارة السجون الأسرى بالخروج لمقابلة ضباط “الشاباك” قسرا، فإنه يتعين على الأسير الصمت التام خلال المقابلة”، وشددت على أن “المعركة مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محليا ودوليا، وذلك مع مضي شهر على خطوة مقاطعة المحاكم المختصة بالاعتقال الإداري”.

وكان قد أعلن الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال بداية هذا العام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

ويواصل الأسرى الإداريون في معتقلات العدو مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 34 على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.

المصدر: فلسطين اليوم