مقتل 10 أشخاص إثر انهيار منجم للفحم في ولاية بغلان شمالي أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2022 - 13:02

مقتل 10 أشخاص إثر انهيار منجم للفحم في ولاية بغلان شمالي أفغانستان

منذ 10 mins 3 February، 2022
أخبار موقع المنار

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