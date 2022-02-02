مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأربعاء 02-02-2022

طرقاتُ لبنانَ تقطعت اليومَ بوقفةِ السائقين، فيما كلُّ طرقِ الحلولِ الاقتصاديةِ مقطعةٌ ما دامَ العقلُ الذي يهندسُ تلك الحلول ما زال مبنياً على الهندساتِ المالية نفسها التي تتحكمُ بالبلادِ والعبادِ منذُ عقود..

واِن سمع َمجلسُ الوزراءِ صوتَ السائقينَ الا انه عاجزٌ عن الجواب، بل زادَ على مسامعِ السائقينَ واللبنانيينَ البكاء. ولم يُغيّر هذا ولا ذاك في يومياتِ المواطنِ التائهِ بينَ الحرباءِ الاخضرِ اي الدولارِ الذي يتغيرُ سعرُه كلَ يوم، وافاعي السوقِ اي بعضِ التجارِ المتحكمينَ بالاسعار.

اما مجلسُ الوزراءِ المحكومُ للواقعِ فما زال يبحثُ بينَ اكوامِ الازماتِ عن بعضِ الارقامِ الترقيعية، مع نزعةِ البعضِ التي لا ترى الا جيوبَ المواطنينَ المثقوبةَ بدلَ خزناتِ كبارِ المستفيدينَ والمحتكرين.

جلسةُ اليومِ لم تَخرُج بايِّ قرارٍ فيما كانت الكهرباءُ وسُلَفُها من اعمدةِ الجلسة، وسطَ الحديثِ عن رفعِ التعرفةِ مقابلَ رفعِ ساعاتِ التغذية، معَ تغذيةِ البعضِ لفكرةِ رفعِ الدولارِ الجمركي، وتعرفةِ الاتصالات، وكلُّ هذا دونَه نقاشٌ طويلٌ ورفضٌ صريحٌ من قبلِ الوزراءِ الذين يمثلونَ اوجاعَ الناسِ الرافضينَ تحميلَ الفقراءِ الجريمةَ الاقتصاديةَ التي اقترفتها كارتيلاتُ المالِ والاحتكار. فيما شددَ رئيسُ الجمهوريةِ ميشال عون على رفضِ تحميلِ المودعينَ أعباءَ أخطاءِ الآخرين، معتبراً انَ اللعبةَ أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيُكشفُ امرُ كلِّ مسؤولٍ عن الكارثةِ كما قال.

كارثةُ كورونا الموضوعةُ على هامشِ الازماتِ عادت بارقامِها اليومَ تدقُ جرسَ الانذار، فعدادُ الاصاباتِ فوقَ العشرةِ آلاف، وان كان الواقعُ الاستشفائيُ لا يَدعو الى اقفالِ البلدِ كما قال وزيرُ الصحةِ اِلا انَ الامرَ يستدعي الكثيرَ من الحذر..

حذرٌ شديدٌ عند الحدود الاوكرانية الروسية، فيما الاميركيُ الهاربُ من افغانستان اعلن َعن ارسالِ بضعَ مئات ٍمن جنودِه الى اوروبا في خطوة استعراضية ٍامام َالترسانة ِالروسية، مع تأكيد ِالبنتاغون انه لن يرسل َاي َجندي ٍللحرب ِفي اوكرانيا..

اما وزيرُ الحرب الصهيوني الذي حضر َالى البحرين، فلن ينقذَ باوهامِ الدعم ِالامني حكام َبعض ِالممالك والمشيخات ِالغارقين في شر ِافعالِهم وعدوانِهم على شعوبِهم وعلى الشعب اليمني ..

المصدر: قناة المنار