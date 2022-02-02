الامن الايراني يعتقل الرجل الثاني في الجناح العسكري لزمرة “تندر” الارهابية

تمكن منتسبوا وزارة الامن الايرانية من اعتقال العنصر الثاني في الجناح العسكري لزمرة “تندر” الارهابية .

وافادت فارس بان اعتقال هذا الشخص الذي يدعى ماسماتوس جرى قبل شهر من قبل وزارة الامن .

وزمرة “تندر” هي إحدى الزمر الإرهابية والمعادية للثورة التي تعمل في سياق الزمرة المناهضة للثورة والمؤيدة للنظام الملكي (البهلوي).

ويرى بعض الخبراء أن هذه الزمرة قد تم إنشاؤه في أوائل الثمانينيات ، أو بشكل أكثر دقة في عام 2004 وإن الاسم الأكثر دقة لهذه الزمرة هو الجمعية الملكية الإيرانية (تندر) ، والتي وفقًا للمعلومات المتاحة ، كان فتح الله منوشهري ، الملقب بـ “فولادوند” ، زعيم هذه الزمرة في السنوات الأولى من إنشائها وحتى عام 2006. وعقب ذلك تولى جمشيد شارمهد القيادة في نفس العام.

وفي يوم السبت 4 آب/ أغسطس 1999 ، تناقلت وسائل الإعلام نبأ اعتقال جمشيد شارمهد زعيم زمرة تندر الارهابية من قبل وزارة الامن . وهذه الزمرة متورطة في ارتكاب جرائم كثيرة مثل التفجير الذي استهدف حسينية سيد الشهداء في شيراز ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز وكان تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز حادثة دموية استشهد فيها العديد من الأبرياء.

المصدر: وكالة فارس