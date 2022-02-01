عمال ومستخدمو كهرباء لبنان: تعليق الاضراب المقرر غدا الاربعاء

اوضحت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بعد اجتماعها الدوري أنه “بعد ان وافق مجلس الوزراء على شمول المصالح المستقلة والمؤسسات العامة بالمساعدة الاجتماعية وزيادة بدل النقل وتحسسا منها بالأوضاع العامة التي تمر بها البلاد والعباد، قررت النقابة تعليق الاضراب المقرر يوم الاربعاء 2/2/2022 لغاية الجمعة 4/2/2022 ضمنا، مع تأكيدها الطلب من مجلس الوزراء مجتمعا مساءلة وزير الطاقة والمياه اين اصبح ترميم المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان جراء الانفجار المشؤوم في 4 آب 2020، في حين نراه يصر على طلب سلفة لتمويل شركات مقدمي الخدمات من ضمن الموازنة، علما ان النقابة طلبت في بياناتها السابقة من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه، مع تأكيدنا أن هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلا ذريعا على كافة الصعد ناسين او متناسين ما يعانيه العمال والمستخدمين في المؤسسة صيفا وشتاء جراء عدم ترميم المبنى المركزي”.

ووعدت النقابة “العمال والمستخدمين انها بصدد اعداد مشروع خاص جراء تآكل الرواتب نتيجة ارتفاع الدولار وانهيار الليرة لحفظ حقوقهم سترفعه لاحقا إلى مجلس ادارة المؤسسة لدراسته واقراره وابلاغه لمعالي وزير الطاقة ومجلس الوزراء للموافقة عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام