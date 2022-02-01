اعتصام لموظفي كهرباء قاديشا في طرابلس

نفذ موظفو شركة كهرباء قاديشا اعتصاما امام بنك fnb فرع طرابلس والفرنسبنك لمطالبة ادارة البنوك بان تدفع الرواتب للموظفين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار بسبب انخفاض سعر صرف الدولار على المنصة.
رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد شن هجوما عنيفا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتهمه بأنه المسؤول عن كل فوضى المصارف في البلد.
من جهته نقيب موظفي وعمال شركة قاديشا طلال هاجر وصف حاكم المصرف بحاكم اللصوص ودعا إلى انصاف العمال ودفع رواتبهم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وهذه جريمة بحق البلد والموظفين على حد سواء.
المصدر: موقع المنار