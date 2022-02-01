النائب كنعان: لن تتم الموافقة على أي موازنة على حساب المواطنين

أكد النائب إبراهيم كنعان في حديث اذاعي أن “الموازنة يجب أن تحمل خطة ورؤية إنقاذية، تبدأ بإعادة هيكلة المصارف والدين العام، والاتفاق مع صندوق النقد من خلال خفض العجز ووقف الهدر، ليس بزيادة الضرائب والرسوم”، لافتا الى ان “لجنة المال بانتظار الموازنة التي تدرسها الحكومة، ولكن لن تتم الموافقة على أي موازنة على حساب المواطنين”.

وقال:”ليكن معلوما لدى الحكومة أن هناك أمورا لن تمر، ويجب أن يفكروا في الأولويات والإصلاحات في المناقشات”، معتبرا ان “ما يشاع عن عدم وجود ضرائب جديدة ليس صحيحا، لأن الحقيقة تكمن في أن هناك زيادة على الضرائب الموجودة”.

وختم مشيرا الى ان “المنح والمساعدات ليست حلا، انما تخدر بعض الاوجاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام