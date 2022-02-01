البراكس: تبدل أسعار المحروقات نتيجة معادلة بين انخفاض سعري الصرف

رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان ان “تبدل اسعار المحروقات اليوم هو نتيجة معادلة بين انخفاض سعري صرف الدولار في الاسواق اللبنانية والمعتمدة، لاصدار جدول تركيب الاسعار وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية”.

وأوضح أن “مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 22600 الى 21500 ليرة، اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا انخفض من 22965 الى 21340 ليرة. ولكن بالمقابل ارتفعت اسعار النفط المستوردة، فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 44 دولارا في جدول اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام