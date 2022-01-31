الحشد الشعبي يحبط تسللاً لداعش الإرهابي شرق صلاح الدين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 21:16
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يشيد بانجاز القوى الأمنية اللبنانية بكشف شبكة التجسس الاسرائيلية
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الرئيس عون يذكّر بتحذيره من المماطلة المتعمدة لمصرف لبنان بتسليم المعلومات المطلوبة من قبل شركة التدقيق المحاسبي الجنائي
رئاسة الجمهورية: هذا النهج التدميري للاقتصاد وقوّة النقد الوطني سوف يسقط مع رموزه والرئيس لن يكلَّ حتى تحقيق ذلك
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الشيخ الخطيب لفرونتسكا: المقاومة تجاوزت الاطار الطائفي والمناطقي في الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين طالبت القضاة الشرفاء بإعادة النظر بالأحكام الصادرة في قضية العملاء العائدين إلى لبنان
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تعلن الإضراب العام في 2 و3 و4 شباط وتوزع جدول مواقع التجمّع
رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: ما تقوم به الحكومة والوزراء هو تسويف ومماطلة لعدم تنفيذ الاتفاق
تجمع الأطباء في لبنان يستنكر الاعتداء على الجسم الطبي في مستشفيي المقاصد والشيخ راغب حرب ويطالب بملاحقة المعتدين
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يستقبل نظيره العُماني: عُمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب
الوزير العماني بدر البوسعيدي: نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات مع سوريا وإلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي
الخارجية الايرانية: مفاوضات فيينا حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة
الحملة العالمية للعودة الى فلسطين تكرم عدداً من الرياضيين الذين رفضوا التطبيع الرياضي مع الكيان الصهيوني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي تعلن العودةَ وإستئنافَ التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان يعلن الإضراب العام في 2 و 3 و 4 شباط يوزع جدول مواقع التجمّع
تجمع الأطباء في لبنان استنكر الاعتداء على الجسم الطبي في مستشفيي المقاصد والشيخ راغب حرب وطالب بملاحقة المعتدين
اعتداء على شابين واعتقالات واسعة بعد مداهمة منازل المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين
الخارجية الايرانية: مفاوضات فيينا حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة
رّئيس مؤتمر ميونخ للأمن: الجهود الدبلوماسيّة أظهرت أوّل نجاحاتها في حلّ الأزمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا
بيسكوف: بوتين سيعلق على رد الغرب على مقترح الضمانات الأمنية الروسية عندما يرى ضرورة ذلك
ترامب يحذر من تنظيم "أكبر احتجاج في أميركا" إذا استمرت التحقيقات ضده
كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز "هواسونغ-12"
الولايات المتحدة توجه نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة
الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24 يناير
هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب ولاية بينغول وسط تركيا
الارصاد الجوية: لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية اعتباراً من ظهر الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء
سماكة الثلوج أكثر من 3 امتار في عكار ومعظم الطرق مفتوحة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الحشد الشعبي يحبط تسللاً لداعش الإرهابي شرق صلاح الدين (وكالة يونيوز)
منذ 17 mins
31 January، 2022
الحشد الشعبي
العراق
داعش
محافظة صلاح الدين
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