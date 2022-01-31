الادعاء على مارسيل غانم وقناة mtv بجرائم الاعتداء على امن الدولة واثارت النعرات المذهبية والعنصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 16:04

الادعاء على مارسيل غانم وقناة mtv بجرائم الاعتداء على امن الدولة واثارت النعرات المذهبية والعنصرية

منذ 11 mins 31 January، 2022
القضاء اللبناني
لبنان

ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ممثلة بالقاضية غادة عون، على الاعلامي مارسيل غانم وقناة mtv ممثلة برئيس مجلس ادارتها ميشال المر  بجرائم الاعتداء على امن الدولة واثارت النعرات المذهبية والعنصرية وفق المواد ٣١٧ و ٢٧١ عقوبات على خلفية الاخبار المقدم  من المحامي غسان المولى بوكالته عن الاعلاميين حسين مرتضى و نبيه عواضة وخليل نصرالله وشوقي عواضة ورفاقهم  على ما ورد في احدى حلقات برنامج “صار الوقت” التي تناول فيها غانم موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا وقد أحالت القاضية عون الادعاء الى محكمة المطبوعات في جبل لبنان.

المصدر: بريد الموقع

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