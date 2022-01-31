التحكم المروري : حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 31 2022 - 16:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية( اعصار اليمن الثالثة) استهدفت عمق العدو الإماراتي
القوات المسلحة اليمنية: تم ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية
القوات المسلحة اليمنية: تم ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة من نوع صماد ثلاثة
القوات المسلحة اليمنية: دويلة الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبو ظبي ودبي في شن العدوان
القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها الشركات الابتعاد عن المنشآت الحيوية كونها عرضة للإستهداف خلال الفترة المقبلة
محللون صهاينة: هجوم أنصار الله على الإمارات أثناء زيارة الرئيس "الاسرائيلي" هرتسوغ ليس عبثا فهم يعرفون بالضبط متى وصل
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما يحدث في اليمن كارثة إنسانية والحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي
وصول وزير خارجية سلطنة عمان على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لدى استقباله نظيره العُماني: عُمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب
الوزير العٌماني بدر البوسعيدي: نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات مع سوريا وإلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي
رئيس مجلس النواب نبيه بري يشيد بانجاز القوى الأمنية اللبنانية بكشف شبكة التجسس الاسرائيلية
الرئيس بري: التحية والتقدير للقوى الامنية اللبنانية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الداخلي
الرئاسة اللبنانية: نأمل ألا يكون لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حساباتها ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق
الرئيس عون ذكّر بتحذيره من المماطلة المتعمدة لمصرف لبنان بتسليم المعلومات المطلوبة من قبل شركة التدقيق المحاسبي الجنائي
رئاسة الجمهورية: هذا النهج التدميري للاقتصاد وقوّة النقد الوطني سوف يسقط مع رموزه ولن يكل الرئيس حتى تحقيق ذلك
انتهاء الجلسة السادسة في السراي الحكومي لمجلس الوزراء لدرس مشروع الموازنة العامة لعام 2022
مجلس الوزراء يقرّ المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين طالبت القضاة الشرفاء في بإعادة النظر بالأحكام الصادرة في قضية العملاء العائدون إلى لبنان
رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي تعلن العودةَ وإستئنافَ التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان يعلن الإضراب العام في 2 و 3 و 4 شباط يوزع جدول مواقع التجمّع
تجمع الأطباء في لبنان استنكر الاعتداء على الجسم الطبي في مستشفيي المقاصد والشيخ راغب حرب وطالب بملاحقة المعتدين
اعتداء على شابين واعتقالات واسعة بعد مداهمة منازل المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين
الخارجية الايرانية: مفاوضات فيينا حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة
رّئيس مؤتمر ميونخ للأمن: الجهود الدبلوماسيّة أظهرت أوّل نجاحاتها في حلّ الأزمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا
بيسكوف: بوتين سيعلق على رد الغرب على مقترح الضمانات الأمنية الروسية عندما يرى ضرورة ذلك
ترامب يحذر من تنظيم "أكبر احتجاج في أميركا" إذا استمرت التحقيقات ضده
كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز "هواسونغ-12"
الولايات المتحدة توجه نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة
الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24 يناير
هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب ولاية بينغول وسط تركيا
الارصاد الجوية: لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية اعتباراً من ظهر الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء
سماكة الثلوج أكثر من 3 امتار في عكار ومعظم الطرق مفتوحة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري : حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة
منذ 46 mins
31 January، 2022
أنفاق المطار
خلدة
التعليقات
ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه بيروت بسبب حادث مروري بين مركبتين
التحكم المروري : حركة المرور طبيعية من خلدة باتجاه بيروت
التحكم المروري : حركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه انفاق المطار
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح