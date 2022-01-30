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January 30 2022 - 21:40

خمسة جرحى نتيجة حادث سير بسبب حفرة على طريق الزهراني

منذ 3 mins 30 January، 2022
حوادث واخبار امنية
لبنان

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” عن وقوع حادث سير مروع على طريق الزهراني بسبب حفرة كبيرة في وسط الطريق ما أدى إلى جرح خمسة أشخاص. وهرعت إلى المكان فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التابع للإسعاف الرسالي ونقلوا الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأفاد احد الشهود العيان عن وقوع حوادث عدة جراء السرعة وعدم الانتباه للحفرة الكبيرة وسط الطريق.. لذلك علت المناشدات للمواطنين بغية توخي الحذر عند سلوك طريق صور الزهراني صيدا بسبب الحفرة الكبيرة. كما مناشدة المسؤولين معالجتها لتلافي مزيد من الحوادث والضحايا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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