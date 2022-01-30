الطقس في لبنان الاثنين.. غائم يتحول الى ماطر ومثلج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط امطار متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 وما فوق خلال الفترة المسائية كما يستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة التي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، علما ان لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية اعتبارا من ظهر الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء مركزه شمال مصر.

ملاحظة: نحذر من خطر سلوك الطرقات الجبلية فوق الـ1100 متر بسبب الانزلاقات و تكون الجليد (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و19 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا يتحول بعد الظهرالى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع احتمال لتساقط امطار صباحية خفيفة في المناطق التي تقع شمال شرقي البقاع مع بقاء تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى و ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 وما فوق خلال الفترة المسائية كما يستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال تساقط امطار متفرقة خفيفة في خاصة في المناطق الجنوبية مساء وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورياح ناشطة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تقارب الـ65 كلم/س جنوب البلاد صباحا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 9 درجات، في الداخل من 0 صفر الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 %.

– حال البحر: مائج اجمالا.

-حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام