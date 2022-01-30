القوات العراقية تقضي على خلية إرهابية تضم لبنانيين في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية مقتل ارهابيين من تنظيم “داعش” في ضربات جوية شنَّتها مقاتلات عراقية على موقعهم بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

والخلية الارهابية تضم عدداً من اللبنانيين تمَّ نشر اسمائهم وهم: عمر سيف، وبكر سيف، وانس سيف الملقب بالجزار ومحمود السيد، وهم من منطقة وادي النحلة شمال لبنان.

وقال بيان خلية الاعلام إن جهاز الأمن الوطني تمكَّن من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية التي هاجمت قوات الجيش في ناحية العظيم بمحافظة ديالى، فشنَّت طائرات مقاتلة ثلاث غارات، أدَّت الى تدمير الموقع الارهابي وأن العمليات لا تزال متواصلة لملاحقة فلول التنظيم.

وكان ارهابيو “داعش” شنوا هجوما على ثكنة للجيش العراقي في ناحية العظيم في ديالى في الحادي والعشرين من كانون الثاني الجاري، قضى خلاله أحد عشر جندياً وضابطاً.

المصدر: قناة المنار