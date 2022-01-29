الصحة: 809 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت بين 22 و25 الشهر الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 22 و25 كانون الثاني؛ وأظهرت النتائج وجود ثمانمئة وتسع (809) حالات إيجابية.

* وجاءت نتائج 22/01/2021 كالتالي: (199 حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (سبع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ست حالات إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3332 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربعة وثلاثون حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (أربع حالات إيجابية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 ((ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (تسع وعشرون حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (سبع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (عشر حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

* وجاءت نتائج 23/01/2021 كالتالي: (283 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (عشر حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية )

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (سبع عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (تسع عشرة حالة إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (سبع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (تسع عشرة حالة إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ست حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (ست حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (ثلاث وثلاثون حالة إيجابية)

رحلة دبي :شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (خمس حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة النركية رقم 830 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

* وجاءت نتائج 24/01/2021 كالتالي: (159 حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ست وعشرون حالة إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (خمس حالات إيجابية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (ست حالات إيجابية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة ميلان : شركة MEA رقم 235 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث وعشرون حالة إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ست حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (تسع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (أربع حالات إيجابية)

* وجاءت نتائج 25/01/2021 كالتالي: (168 حالة إيجابية)



رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث وعشرون حالة إيجابية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ست حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (أربع حالات إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (تسع عشرة حالة إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (تسع عشرة حالة إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (عشر حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (خمس حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام