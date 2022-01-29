أضرار جسيمة خلفتها العاصفة الثلجية في محاصيل بعلبك الزراعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 14:44

أضرار جسيمة خلفتها العاصفة الثلجية في محاصيل بعلبك الزراعية

منذ 47 mins 29 January، 2022
الثلوج في الهرمل عزلت بعض القرى
لبنان

ألحقت العاصفة الثلجية أضرارا كبيرة بالمزروعات الشتوية والثروة الحيوانية، ففي سهل بلدة سرعين غمرت الثلوج المشاريع الزراعية وأدت إلى خسائر مادية كبيرة بالخيم البلاستيكية المزروعية بالخضار، وأسفرت عن نفوق حوالى 70 رأسا من المواشي.

وناشد الامين العام للعلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية علي شومان في تصريح، “المنظمات الدولية والأشقاء العرب، بالوقوف إلى جانب المزارعين، لان العاصفة دمرت الممتلكات الزراعية والإنتاجية، وألحقت خسائر بأعداد قطعان المواشي، وحملت المزارع المزيد من الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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