الداخلية التونسية تقول إنها ألقت القبض على فتاة تدربت في إحدى التنظيمات الإرهابية بسوريا وكانت تعتزم القيام بعملية إرهابية في تونس (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2022 - 21:26

الداخلية التونسية تقول إنها ألقت القبض على فتاة تدربت في إحدى التنظيمات الإرهابية بسوريا وكانت تعتزم القيام بعملية إرهابية في تونس (بي بي سي)

منذ 2 ساعة 28 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح